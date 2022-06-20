أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 7.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيه.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة بـ15 جنيها.
- خوخ بـ8.5 جنيه.
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