أخبار البورصة اليوم الإثنين 20-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 20-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، سماد مصر (ايجيفرت)، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 646.774 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.3 مليون ورقة مالية بقيمة 615.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 5.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 197.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 159.8 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 9680 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3916 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2674 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 82 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، البدر للبلاستيك 143 ألف سهم، 140 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العالمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 976 سهم، 250 ألف سهم، على النوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، مدينة نصر للإسكان والتعمير 9 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3 آلاف سهم، 150 ألف سهم، 590 ألف سهم، 83 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 41 ألف سهم.

نهر الخير للتنمية

قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت على اعتماد محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 22 مايو والخاص بزيادة رأسمال شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة بمبلغ 15 مليون جنيه، وذلك وفقًا للسيولة المتاحة بالشركة قبل الزيادة نسبة الشركة في مجموعة الأهلي 96.86%، وبعد زيادة رأسمال المجموعة تصبح نسبة المساهمة 57.28%، من رأسمال شركة مجموعة الأهلي.

مينا فارم

قالت مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، إن شركة ترايكويرا بى في بصفتها المساهم بنسبة 27.82% من رأس مال الشركة، قد وقعت مذكرة تفاهم مبدئية غير نهائية مع أحد المؤسسات الاستثمارية بشأن رغبتها في الاكتتاب بنسبة أقلية في رأس مال شركة ترايكورا بى في وقيامه بأعمال الفحص النافي للجهالة على شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

مرسيليا المصرية الخليجية

أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على عقد تأجير تمويلي في حدود 50 مليون جنيه والخاص بمول تجاري بقرية مرسيليا بيتش 4، وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع، واستكمال الإجراءات على أن يتم العرض على أقرب جمعية عمومية، علمًا بأن مدة عقد التأجير التمويلي 5 سنوات.

مصر للفنادق

قالت شركة مصر للفنادق، إنه سددت السداد المعجل الـ26 بمبلغ وقدره 6.8 مليون جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للرصيد المتبقي عن الشريحة الثالثة والبالغة 175 مليون جنيه، وإقفالها بالكامل، وبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 383.2 مليون جنيه.