اليوم السابع
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أبو الغيط يهنئ حمزة عبدي بري برئاسة حكومة الصومال الفيدرالية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:04 م
أبو الغيط يهنئ حمزة عبدي بري برئاسة حكومة الصومال الفيدرالية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطاباً إلى رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري هنأه فيه على الثقة الغالية التي أولاها له الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الصومال بتعيينه رئيساً للحكومة.
 
وأشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد في خطابه إلى عبدي التزام جامعة الدول العربية بدورها الداعم لبلاده ومساندة حكومته في جميع السياسات الرامية إلى تثبيت دعائم السلام والأمن والاستقرار في الصومال.
 
ومن المقرر أن تقوم كل من الحكومة الصومالية بعد تشكيلها بالتشاور مع الجامعة العربية من أجل رفع تقرير إلى القمة العربية القادمة في الجزائر حول التعاون المأمول بين الجانبين لدعم تنفيذ الأولويات.

الصومال

الجامعة العربية

ابو الغيط

رئيس الوزراء الصومالي



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