أبو الغيط يبدأ زيارة للجزائر استعدادا للقمة العربية المقبلة

بيشوى رمزى

يغادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة ظهر اليوم الاثنين على رأس وفد من الأمانة العامة متوجهاً إلي الجزائر، في زيارة تستمر يومين بدعوة من وزير خارجيتها رمطان لعمامرة.

وصرح المتحدث باسم الامين العام جمال رشدي، أنه من المنتظر أن يلتقي الأمين العام بالرئيس عبد المجيد تبون في اطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة، وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة.

كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.