6 قوافل طبية بـ3 أحياء فى الإسكندرية خلال يونيو الجارى.. اعرف مواعيدها وأماكنها

وأوضح "حليم"، أن اختيار مكان انعقاد القوافل العلاجية يخضع لمعايير أهمها اختيار الأماكن الأكثر احتياجا والأبعد عن المستشفيات الحكومية العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزى منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أن كل قافلة تضم عدد من التخصصات الطبية المختلفة وتقوم بإجراء الكشف والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وستكون أماكن عمل القوافل على النحو التالى:

1. قرية خالد بن الوليد بالعامرية يومى 5 ، 6 يونيو

2. قرية الأسد بالعامرية يومى 7 ، 8 يونيو

3. الزهور بمنطقة شرق يومى 12 ، 13 يونيو

4. أبيس الثانية بمنطقة شرق يومى 14 ، 15 يونيو

5. قرية الجزائر بالعامرية يومى 19 ، 20 يونيو

6. عزبة قرداحى بالمنتزه يومى 26 ، 27 يونيو