5 نصائح للعناية ببشرة الأطفال فى الصيف

كتبت فاطمة خليل

يأتى موسم الصيف مع مشاكل الجلد الشائعة خاصة للأطفال، وتسبب أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة مشاكل للبشرة، لذا فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للعناية ببشرة الأطفال في الصيف.

بعض المشاكل الجلدية التي يعاني منها الأطفال والرضع

يمكن أن يؤدي التعرق الشديد في فصل الصيف إلى العديد من التهابات الجلد وفروة الرأس.

قد يتجمع العرق فى كثير من الأحيان فى ثنايا جلد الأطفال الصغار ويؤدى إلى ظهور طفح جلدى وعلامات، والمثير للدهشة أن الجفاف موجود حتى فى فصل الصيف، وغالبًا ما يحدث بسبب قلة الترطيب فى الجسم.

يمكن أن يحدث تقشر الجلد وتلفه بسبب جفاف الصيف

يمكن أن تؤدى الأشعة فوق البنفسجية القوية للشمس إلى مشاكل جلدية خاصة على بشرة الأطفال الحساسة ما يترك البقع والطفح الجلدى وحتى تلف الجلد.

أهم نصائح العناية ببشرة الأطفال فى الصيف



1. الترطيب وشرب الماء

ليس من السهل دائمًا جعل الأطفال يشربون الماء، لذا فإن المشروبات مثل عصير الليمون أو ماء جوز الهند تغذى الجسم والبشرة أيضًا.

يمكن إضافة فواكه مختلفة مثل الفراولة والنعناع لإضفاء نكهة على الماء جنبًا إلى جنب مع السوائل التي تحافظ على النظام الغذائي خفيفًا ، شجع الأطفال على تناول المزيد من الفواكه والخضروات التي تعتمد على الماء للحفاظ على شعور الجسم بالنشاط يعد البطيخ والخيار بمثابة وجبات خفيفة رائعة، كما أنهما يضيفان الماء والترطيب إلى الجسم.

2. ارتداء أقمشة تسمح بمرور الهواء

اجعل الأطفال والرضع يرتدون ملابس مريحة غير ضيقة وتلتصق بالجسم حيث يساعد ارتداء الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء مثل القطن أو الكتان في الحفاظ على برودة الجسم، خاصة أثناء وقت اللعب، تأكد من ارتداء الطفل ألوان فاتحة وقبعة أيضًا.

3. دع أطفالك يلعبون في الداخل بعيداً عن الشمس

تجنب قضاء الأطفال وقتاً طويلاً تحت أشعة الشمس، فبينما يحب معظم الأطفال اللعب في الخارج خلال عطلتهم الصيفية، امنعهم من الخروج في فترة ما بعد الظهر، وانصحهم باللعب في المساء بالقرب من غروب الشمس أو في الصباح الباكر. ضع دائمًا واقيًا من الشمس مناسبًا للأطفال قبل خروجهم من المنزل.

4. استحمام الأطفال

بعد اللعب والتعرق، احرصي على استحمام الأطفال. ينصح بالاستحمام مرتين في اليوم، تأكد من اختيار الشامبو الذى ينظف الشعر وفروة الرأس بشكل معتدل وخالٍ من السموم الضارة أو البارابين / الكبريتات.

نظرًا لأن الأطفال قد يستحمون مرتين في الصيف، استخدم غسولًا للجسم مصنوعًا من مكونات مغذية ومرطبة مثل الصبار أو جوز الهند، سوف يمنع الجلد من الجفاف.

5. ترطيب جلد الأطفال

الحفاظ على الجلد باردًا وجافًا في الصيف أمر مهم، فقد يتعرق الأطفال أكثر لذا يجب ترطيب الجلد بالكريمات المرطبة.