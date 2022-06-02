يا رايحين الحرم.. الداخلية تعلن المستندات المطلوبة للحج لهذا العام.. إنفوجراف

محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلانية، أبرزها جواز السفر وشهادة لقاح كورونا وشهادة تحركات.



الداخلية تعلن المستندات المطلوبة للحج لهذا العام

وضعت وزارة الداخلية شروطا في جواز السفر المطلوب من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، وذلك قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء المناسك، حيث يجب أن يكون جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ).