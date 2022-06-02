وكيل زراعة الغربية يتفقد مواقع استلام القمح بمركز قطور

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور خالد على أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، مواقع استلام القمح بدائرة مركز قطور، للاطمنان على سير العمل بالمواقع وتيسير عملية التوريد.

وأكد " أبو شادي " في تصريحات صحفية على المتابعة المستمرة لعملية التوريد وتوعية المزارعين بخطورة عدم توريد القمح والعقوبة التى تقع على الممتنع بعد تفعيل قانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وتحرير محاضر من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الحرمان من صرف الأسمدة المدعمة فى الموسم القادم والحرمان من كافة أشكال الدعم والامتيازات التى يقدمها البنك الزراعى للمزارع قروض ميسرة ومشاريع إنتاج حيوانى ومنظومة الرى المطور والحرمان من أى مبادرات تقوم بها الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا واجب قومى ويجب على الجميع تلبية نداء الوطن.

رافق الدكتور خالد أبو شادى كل من محمد زايد رئيس مجلس مركز ومدينه قطور والمهندس محمد قنونه مدير إدارة التوجه التعاوني والمهندس فخري باز مدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالغربية.