وفاة جدة الطفل "ياسين" ضحية حادث سير سيارة عكس الاتجاه بمدينة 6 أكتوبر حزنا عليه

كتب بهجت أبو ضيف

فارقت جدة الطفل "ياسين" ضحية اصطدام سيارة ملاكي مسرعة به، يسير قائدها عكس الاتجاه بمدينة 6 أكتوبر، الحياة بعد تدهور حالتها الصحية حزنا على وفاة حفيدها، حيث تم نقلها إلى المستشفى منذ علمها بالحادث، وفارقت الحياة مساء اليوم الخميس.

يذكر أن الطفل كان في زيارة لجدته التي فارقت الحياة بصحبة والدته، بمدينة 6 أكتوبر التي شهدت الحادث.

وسلم قائد السيارة الملاكي المتسبب في مصرع الطفل ياسين، بالاصطدام به بمدينة 6 أكتوبر، نفسه إلى قسم الشرطة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

من جانبه قال أحد جيران أسرة الطفل الضحية، أن "ياسين " طفل بالصف الرابع الابتدائي خلال عبوره الطريق بعد شراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، اصطدمت به سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف وكسر بالترقوة.

أضاف أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وكان قائد السيارة متواجدا حينها، ولكن عقب تحرك الإسعاف إلى المستشفى، غادر قائد السيارة المكان واختفى، ليسلم نفسه عقب ذلك إلى قسم الشرطة.

وقال جار أسرة الطفل أن الطفل فارق الحياة بعد مرور عدة أيام على نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وتسببت سيارة مسرعة في إنهاء حياة طفل بالصف الرابع الابتدائي خلال عبوره الطريق بمنطقة سكنية، لشراء الحلوى من محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وكسور، نتيجة اصطدام سيارة به بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن سيارة ملاكي يسير قائدها بسرعة زائدة، صدمت الطفل خلال عبوره الطريق لشراء حلوى من محل تجاري.

تم نقل الطفل إلى المستشفى مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، إلا أنه فارق الحياة، بعد مرور عدة أيام على نقله للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.