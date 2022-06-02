وصلوا لـ22.. إضافة موقعين ومتحفين آثريين إلى منظومة التذاكر الإلكترونية

كتب محمد أسعد

بدأت وزارة السياحة والآثار، اعتبارا من أمس الأربعاء، في تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية بمتحفي التحنيط والأقصر للفن القديم بالأقصر، ومعبد إسنا بالأقصر، ومعبد دندرة بقنا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، ووضع منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ان خطة الوزارة للتحول الرقمي تستهدف تفعيل المنظومة الإلكترونية في 30 موقعا ومتحفا آثريا مفتوحا للزيارة، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف د. خالد شريف أن تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين أثناء زياتهم وإسراع عملية دخول المتاحف والمواقع الأثرية وجعلها أكثر سهولة ويسر، كما سيعمل في الوقت ذاته على معرفة أعداد الزائرين بشكل دقيق بما يساهم في إحكام الرقابة على عملية الدخول والخروج ومنع استخدام تذاكر مزورة، وكذلك تيسيير أعمال الحصر والإحصائيات التي تجريها الوزارة للوقوف على حركة السياحة الوافدة إلى المتاحف والمواقع الأثرية.

وأكد د. خالد شريف على أن مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة تساهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين بشبابيك دفع التذاكر والتحصيل وتعريفهم بأنظمة التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه أكد المهندس إسلام مأمون مدير الشركة القائمة على تنفيذ المشروع، على ان الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة المتطلبات لتنفيذ المشروع طبقا للخطة الزمنية الموضوع من قبل الوزارة.