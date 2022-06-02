وزير الحج السعودى: الاستعدادات اكتملت وبطاقة الحج الذكية تطبق هذا العام

كتبت إيمان حنا

قال وزير الحج السعودى الدكتور توفيق الربيعة إن الاستعدادات لموسم الحج اكتملت" نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام".

كما أشار إلى أن بطاقة الحج الذكية سيجرى تطبيقها هذا العام، والتقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.وفق سبق.

وجددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات كورونا شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام ، وفق "سبق" .

ومنعت المملكة منذ أيام دخول العاصمة المقدسة للمقيمين بالمملكة إلا بتصريح، كما وضعت المملكة شروطا وضوابط خاصة للحجاج أبرزها ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا بالمشاعر المقدسة ، استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية والتى تشمل (فايزر- أسترازينيكا - جونسون آند جونسون - مودرنا).

وتقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا قبل السفر إلى السعودية بـ 72 ساعة، والسماح بأداء المناسك للفئة العمرية أقل من 65 عامًا .