نائب محافظ سوهاج يلتقى عددا من مسئولى إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن ومديريات الخدمة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.



وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهد في الاهتمام بشكاوى المواطنين، ومنحها الأولوية القصوى في سرعة التعامل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشيرا إلى أهمية تحقيق رضا المواطن من خلال سرعة الرد على شكواه، وتلبية احتياجاته الضرورية، مشددا على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى نسب أداء مرضية ومتميزة، وسرعة الإنجاز في تقديم وحل الشكوى.



واستمع "القاضى" خلال الاجتماع إلى أبرز معوقات سير العمل في متابعة شكاوى المواطنين، وآليات العمل على تذليل تلك المعوقات، موجها بالاهتمام بشكاوى "التعديات على الأراضي الزراعية، وتداول الأقماح خارج إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، ورفع الأسعار غير المبرر، حتى لا يكون هناك أي نوع من استغلال التجار للأزمة العالمية، والتلاعب في تعريفة سيارات الأجرة"، مؤكدا على ضرورة تعميم ملصق "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة "؛ لخدمة المواطنين، وتعريفهم بجميع وسائل الاتصال المتاحة لضمان توصيل شكواهم إلى الجهات المعنية للرد عليها في أقرب وقت .



ووجه " القاضي " الشكر لمسئولي إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات المختلفة، على الجهد المبذول في الوصول إلى أعلى نسب إنجاز في العمل خلال الثلاث أشهر الماضية، وهو ما أظهرته تقارير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتحقيق سوهاج نسب إنجاز ضمن المحافظات الأعلى أداء، مشيرا إلى عقد اجتماعات بصفة دورية بمسئولي إدارات خدمة المواطنين لمتابعة الأداء ونسب إنجاز الردود على شكاوى المواطنين وعرضها على اللواء محافظ سوهاج.