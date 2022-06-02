اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 10:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: لن نقف مكتوفى اليدين تجاه حظر بث 3 قنوات روسية بالاتحاد الأوروبى

الخميس، 02 يونيو 2022 09:01 م
موسكو: لن نقف مكتوفى اليدين تجاه حظر بث 3 قنوات روسية بالاتحاد الأوروبى أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن روسيا لن تقف مكتوفة اليدين تجاه حظر بث ثلاث قنوات روسية في الاتحاد الأوروبي، بموجب الحزمة السادسة من العقوبات، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه على أي حال، كل هذه العقوبات المزعومة والتي ربما سئموا هم أنفسهم منها لن تبقى بلا رد، وسنتخذ الرد المناسب.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن موسكو "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".

وأضافت: أن المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة