موسكو: لن نقف مكتوفى اليدين تجاه حظر بث 3 قنوات روسية بالاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفجيني إيفانوف، أن روسيا لن تقف مكتوفة اليدين تجاه حظر بث ثلاث قنوات روسية في الاتحاد الأوروبي، بموجب الحزمة السادسة من العقوبات، حسبما أفادت روسيا اليوم.



وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه على أي حال، كل هذه العقوبات المزعومة والتي ربما سئموا هم أنفسهم منها لن تبقى بلا رد، وسنتخذ الرد المناسب.



وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.



وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن موسكو "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".



وأضافت: أن المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.