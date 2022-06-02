مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر تحرر 125 محضر ضبط وتهرب جمركى

كتب - أحمد يعقوب

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 125 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بالأقصروأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقة ( كمين منشاه العمارى – البغدادي - القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - اسيوط ) .

وتشكلت لجان الضبط من محمدالليثى وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العقيد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والمقدم محمد عبدالكريم وقوة من السادة أمناء الشرطة محمود العديسى وجابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبد الوهاب وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن سيارات ( 9 سيارات معاقين ) أدوات واجهزة رياضية وعطور ومياة تجميل ومبيدات زراعية وقطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس.

وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون و177 ألف و800 جنيها مصري .

وتم التصالح في أغلبية المحاضر وسداد جزء من الرسوم المستحقة وقدره 283 ألف و685 جنيها مصري على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .