مصر فى 8 سنوات.. العلاقات المصرية الأفريقية من القاع إلى القمة.. إنفوجراف

إسراء أحمد فؤاد

تطور كبير شهدته العلاقات المصرية الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهدت زخماً قويا على مدار السنوات الماضية يعززه إرادة سياسية على أعلى المستويات بالارتقاء بالعلاقات مع دول القارة في كافة المجالات.

ونستعرض فى الإنفوجراف التالى محطات فى العلاقات المصرية الأفريقية:



العلاقات المصرية الأفريقية



علاقات مصر وأفريقيا

ثورة 30 يونيو شمس القاهرة أشرقت فى عواصم أفريقيا بعد عقود من التهميش

- 2014 :

شارك السيسى فى قمتى الاتحاد الأفريقى بغينيا الاستوائية وأديس أبابا

شارك السيسى فى أعمال الدورة العادية الـ23 لقمة الاتحاد الأفريقى

- 2015 :

شاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات القمة الأفريقية بدورتها الـ24

- 2016 :

فازت مصر بعضوية مجلس الأمن عن أفريقيا لمدة عامين

- 2017 :

فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى

- 2018 :

شاركت مصر فى الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية

- 2019 :

فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى

- 2020 :

إرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية

فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى حتى 2022

- 2021 :

توقيع 4 اتفاقيات تعاون عسكرى ودفاعى مع السودان وبوروندى وأوغندا وكينيا

تدريبات عسكرية مشتركة مع السودان

- 2022 :

مشاريع الربط الكهربائى على أولوية الأجندة المصرية فى عدد من الدول الأفريقية



