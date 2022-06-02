مصر فى 8 سنوات.. العلاقات المصرية الأفريقية من القاع إلى القمة.. إنفوجراف

العلاقات المصرية الأفريقية
علاقات مصر وأفريقيا
ثورة 30 يونيو شمس القاهرة أشرقت فى عواصم أفريقيا بعد عقود من التهميش
- 2014 :
شارك السيسى فى قمتى الاتحاد الأفريقى بغينيا الاستوائية وأديس أبابا
شارك السيسى فى أعمال الدورة العادية الـ23 لقمة الاتحاد الأفريقى
- 2015 :
شاركة الرئيس السيسى فى اجتماعات القمة الأفريقية بدورتها الـ24
- 2016 :
فازت مصر بعضوية مجلس الأمن عن أفريقيا لمدة عامين
- 2017 :
فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى
- 2018 :
شاركت مصر فى الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية
- 2019 :
فوز مصر برئاسة الاتحاد الأفريقى
- 2020 :
إرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية
فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى حتى 2022
- 2021 :
توقيع 4 اتفاقيات تعاون عسكرى ودفاعى مع السودان وبوروندى وأوغندا وكينيا
تدريبات عسكرية مشتركة مع السودان
- 2022 :
مشاريع الربط الكهربائى على أولوية الأجندة المصرية فى عدد من الدول الأفريقية
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