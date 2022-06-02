اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 03:55 م
أكرم القصاص
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مصرع شخصين وفقدان 4 آخرين إثر انهيارات أرضية بوسط الصين

الخميس، 02 يونيو 2022 03:37 م
مصرع شخصين وفقدان 4 آخرين إثر انهيارات أرضية بوسط الصين انهيار أرضى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

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لقى شخصان مصرعهما وما يزال أربعة أشخاص فى عداد المفقودين، إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة فى مدينة هوايهوا بمقاطعة هونان بوسط الصين. 

وأفادت السلطات المحلية الصينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " اليوم الخميس، بأن الانهيار أرضى وقع فى قرية تونغلينغشى بمحافظة مايانغ ذاتية الحكم لقومية مياو، ما أسفرعن انهيار منزلين وفقدان أربعة أشخاص، فيما وقع انهيار آخر في قرية داهوابينغ في محافظة مايانغ، ما أسفرعن مصرع شخصين، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.


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