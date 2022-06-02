مصدر: استبعاد روسيا من اتفاق "أوبك +" لم يناقش في الاجتماع الوزاري

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لم يثر وزراء دول "أوبك +" مسألة استبعاد روسيا من اتفاق أوبك + في اجتماع لجنة المراقبة أو الاجتماع الوزاري المنعقد حالياً، بحسب مصدر في أوبك الذي تحدث لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المصدر "هذا الموضوع لم يثر" من الأساس.

في 2 يونيو، اتخذت الدول الأعضاء في أوبك + قرارًا بشأن إعادة التوزيع الموحد لحصة سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميًا إلى يوليو وأغسطس، وفقًا للبيان الختامي المنشور على موقع أوبك على الإنترنت.

وبحسب الوثيقة، فإن إنتاج النفط في شهري يوليو وأغسطس سينمو بمقدار 648 ألف برميل.

وقرر الاجتماع أيضًا "تمديد فترة التعويضات حتى نهاية ديسمبر 2022 بناءً على طلب بعض الدول ذات الأداء الضعيف ومطالبة الدول ذات الأداء الضعيف بتقديم خططها بحلول 17 يونيو 2022"، كما هو موضح في البيان.

ويمكن أن ينمو المستوى الإجمالي لإنتاج النفط في دول أوبك + بنحو 43.2 مليون برميل يوميًا.