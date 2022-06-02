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مصادر دبلوماسية: خطة أممية للتنسيق مع روسيا لتصدير الحبوب من أوكرانيا

الخميس، 02 يونيو 2022 06:17 م
مصادر دبلوماسية: خطة أممية للتنسيق مع روسيا لتصدير الحبوب من أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت مصادر دبلوماسية، أن هناك خطة أممية حول التنسيق مع روسيا لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قدرة موسكو على تحمل تداعيات العقوبات الأوروبية الجديدة.

 

وذكرت الخارجية الروسية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن موسكو "سوف تتحمل كافة التدابير التقييدية أحادية الجانب التي يتخذها الاتحاد الأوروبى بصلابة وستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية".

 

وأضافت: المسئولية الكاملة عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.


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