وقال أدريان واتسون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي - في بيان صدر عن البيت الأبيض - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي اليوم بين سوليفان وبين كبار مستشارى الأمن والسياسة الخارجية والدفاع في دول البلطيق الحلفاء (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)؛ لمناقشة قضية الأمن الأوروبي في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار المتحدث إلى أن المشاركين في الاتصال ناقشوا كذلك جهود تعزيز الدفاع والأمن الجماعيين، إضافة إلى الترتيبات لعقد قمة حلف "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و 30 يونيو الجاري.