مساعى أممية لتصدير آمن للمنتجات الغذائية الأوكرانية والروسية للأسواق العالمية

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن هناك فريقين أمميين، بقيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيثس والأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان، يسعيان لإيجاد صفقة شاملة تتضمن تصديراً آمناً للمنتجات الغذائية الأوكرانية إلى جانب وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية دون عوائق للأسواق العالمية، وخاصة للبلدان النامية، وأضاف أن الفريقين يزوران حالياً العواصم ذات الصلة لتسهيل البحث عن حلول متفق عليها.

وأوضح جوتيريش بأن حرباً على مستوى تلك التي تدور في أوكرانيا تصرف الانتباه عن التحديات العالمية الأخرى، بما في ذلك أزمة المناخ، مشيرا الى أنها كشفت أيضاً عن هشاشة العالم في اعتماده على الوقود الأحفوري.

وأكد جوتيريش مجدداً على موقف الأمم المتحدة الواضح بشأن العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا و ماسببته الحرب من معاناة هائلة ، ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن: "هناك عاصفة متكاملة تهدد بتدمير اقتصادات العديد من البلدان النامية، وهم بحاجة إلى الدعم ".

يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم في مؤتمر ستوكهولم +50 المعنى بالبيئة الذى تعقده الأمم المتحدة وتستضيفه حكومتا السويد وكينيا.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة سيعقد الاجتماع بعد خمسة عقود من مؤتمر الأمم المتحدة التاريخى لعام 1972 حول البيئة البشرية والذى أدى إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. لافتا إلى أنه سيوفر الاجتماع للقادة فرصة للاستفادة من 50 عامًا من العمل البيئى متعدد الأطراف لتأمين مستقبل أفضل لكوكب صحي.

وأشار بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه سيحث الأمين العام البلدان على تبنى حق الإنسان فى بيئة نظيفة وصحية لجميع الناس فى كل مكان - لا سيما المجتمعات الفقيرة والنساء والفتيات والسكان الأصليون والشباب والأجيال القادمة، على هامش المؤتمر، سيلتقى مع ممثلين عن فريق عمل الشباب ستوكهولم + 50.