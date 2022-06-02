اليوم السابع
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مركز تموين طوسون بالإسكندرية يستضيف قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا.. صور

الخميس، 02 يونيو 2022 02:34 م
مركز تموين طوسون بالإسكندرية يستضيف قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا.. صور قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا
الإسكندرية - جاكلين منير

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استضاف مركز تموين طوسون شرق الإسكندرية، قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا أثناء تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك إيمانا منه بالدور المجتمعى، وقام مركز تموين طوسون برئاسة هند أنور وفريق العمل التابع لها بالتعاون مع منطقة المنتزة الطبية متمثلة فى وحدة رعاية طفل طوسون لتنظيم قافلة طبية بمقر المركز تسهيلا على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية لأخذ الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية ولمدة 3 أيام .

وتم الإعلان عن هذه القافلة الطبية قبل بدء فعاليتها بمدة كافية ووضع الملصق الخاص بالحملة بالمركز التموينى والتى لاقت إقبالا واستحسان المواطنين المترددين على المركز حيث يتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية وأخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت والمجهود، كما قام مركز تموين طوسون بتحديث بيانات البطاقات التموينية لفريق عمل الحملة الصحية تيسيرا لوقتهم لخدمة المواطنين.
 
قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (1)
قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (1)

قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (2)
قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (2)

قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (3)
قافلة طبية للتطعيم ضد كورونا (3)

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

لقاح كورونا

تطعيم كورونا

اخبار مصر


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