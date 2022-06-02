مدرسة عنيبس الإعدادية المشتركة القديمة بسوهاج تحتفل بأوائل الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت إدارة جهينة التعليمية بمحافظة سوهاج أوائل الشهادة الإعدادية بمدرسة عنيبس الإعدادية القديمة المشتركة، حيث حصل الطالب رويس نبيل على مجموع 279، وطه إسماعيل طه حسين على مجموع 275 من 280 كمجموع كلى، كما ضمت قائمة أوائل المدرسة 12 طالبا، فيما هنأت المدرسة الطلاب لتفوقهم وحصولهم على درجات متقدمة فى نتيجة الشهادة الإعدادية.

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا 774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.