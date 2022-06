محمود الحسينى عضوا باللجنة الوطنية للعلوم الدقيقة بأكاديمية البحث العلمى

يذكر أن الدكتور محمود الحسيني خليفة: حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة دمياط وحصل على درجة الدكتوراه عام 2015 من جامعة أوكلاند بنيوزلندا ثم تدرج في الوظائف العلمية داخل وخارج الوطن حتى وصل الي درجة أستاذ مساعد تخصص فيروسات في 2022، عمل مدرسا مساعدا بمدرسة العلوم البيولوجية-جامعة اوكلاند- نيوزلندا خلال الفترة من 2011 حتى 2013وباحث بمعهد بحوث النبات والغذاء بدولة نيوزلندا 2015-2016.

له العديد من الإنجازات العلمية من أبرزها الانضمام الي اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات (ICTV)، والتي تمثل الجهة الرسمية الأعلى والوحيدة المنوطة بتسمية واعتماد تصنيف الفيروسات على مستوي العالم، وذلك بعد نشر أبحاث علمية أدت الي تغيير تصنيف ثلاث عائلات فيروسية واضافة اربعه اجناس فيروسية جديدة لأول مره في تلك الأبحاث التي تحمل اسم جامعة دمياط.

وبعد قرار اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات في مارس 2021 باعتماد التسمية الثنائية (Binomial Format) وتطبيقها على الفيروسات، يشترك حاليا مع ستة اخرين من الزملاء من دول الولايات المتحدة الامريكية، اليابان وفنلندا باللجنة الدولية في وضع الأسس والقواعد لتسمية وتصنيف الفيروسات في عائلة فيروسات Endornaviridae وإعادة تسمية الفيروسات المنتمية الي هذه العائلة واعتمادها بصفة دائمة وتحديث الملف التصنيفي لهذه العائلة ونشرة بأحد الدوريات العلمية المرموقة.

وهو حاصل علي اعتماد براءة اختراع دولية من المنظمة الدولية للملكية الفكرية تحت رقم WO 2019/123349 A1 ومن المنظمة الامريكية للملكية الفكرية رقم US 2020/0323218 A1 وذلك لاستخدام الفيروسات في علاج (الحد من انتشار) الامراض الفطرية.

و قام بتعريف ما يقرب من 22 فيروس تعريفا كاملا ووضع الجينوم الخاص بهم ببنك الجينات ومن ضمنهم أكثر من 12 فيروس جديد تم تعريفهم لأول مره على مستوي العالم وتسميتهم بعد اتباع قواعد التسمية المتبعة من اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات ونشر جميعهم في دوريات علمية مرموقة تحمل اسم جامعة دمياط ،وحاصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه وجوائز النشر العلمي المتميز من جامعة دمياط.

كما شارك في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية بنيوزلندا، الصين، اليابان وأستراليا،ونشر العديد من الأبحاث العلمية في دوريات علمية دولية مرموقة منها العديد مصنف Q1 ،وهو محكم في العديد من الدوريات العلمية المتخصصة مثل Viruses, Frontiers of Microbiology, Archives of Virology, Pathogens, Journal of Fungi وغيرها من المصنفين Q1.

وكذلك عضو جمعية الميكروبيولوجي، المملكة المتحدة، عضو الجمعية الامريكية للميكروبيولوجي ASMو عضو الجمعية العالمية لعلم الفيروسات WSV.