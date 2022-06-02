اليوم السابع
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محمد شبانة يخرج من المستشفى بعد إجراء جراحتين

الخميس، 02 يونيو 2022 05:10 م
محمد شبانة يخرج من المستشفى بعد إجراء جراحتين النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ
كتب محمد السيد

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خرج النائب والإعلامى محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل نقابة الصحفيين، من المستشفى بعد تماثله للشفاء عقب إجراءه عمليتين جراحتين حيث تم خلالهما استئصال الزائدة الدوية والمرارة ووصولهما لمرحلة متأخرة من الالتهاب.. ورقد شبانة بالمستشفى ثمانية أيام.
 
وكان محمد شبانة قد تواجد الأربعاء من الأسبوع الماضى بنقابة الصحفيين ولم يشكو من شىء حتى خرج منها بعد سلسلة من الاجتماعات.. بعدها شعر بآلام شديدة فى منطقتى البطن والحوض فتوجه إلى المستشفى بمدينة السادس من أكتوبر فاحتجزوه هناك بعد سلسلة من الإشاعات والتقارير. 
 
ويواصل شبانة غيابه عن برنامجه المسائى "بوكس 2 بوكس" بقناة etc، وكذلك برنامجه الصباحى بالراديو "من الآخر" على محطة شعبى إف إم.

محمد شبانة

نقابة الصحفيين

النائب محمد شبانة

مجلس الشيوخ


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