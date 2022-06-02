اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 07:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح: وضع سيوة على خريطة السياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 02 يونيو 2022 07:43 م
محافظ مطروح: وضع سيوة على خريطة السياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى محافظ مرسى مطروح
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن طائرة شارتر التي وصلت اليوم إلى مطروح وعلى متنها 156 سائح من بولندا، سوف يظلوا 10 أيام بالمحافظة للتمتع بالسياحة في مدينة مرسى مطروح.
 
أضاف شعيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن السياح يتمتعون ببرنامج معين تم وضعه لهم للتمتع بكل المناطق السياحية والشواطئ الرائعة في مرسى مطروح، مردفا: "الرئيس السيسي أمر بوضع سيوة على خريطة السياحة العالمية، والجميع يعمل على هذا التوجيه في الوقت الحالي".
 
وأوضح محافظ مطروح، أن أكثر من 160 سائح إيطالي وصلوا مرسى مطروح في وقت سابق للتمتع بالمياه الرائعة في المحافظة، مردفا: "نأمل أن يكون موسم مبشر بالخير على الجميع في مطروح، والجميع عندما يأتي إلينا ينبهر بمياه مطروح وشواطئها".

خالد شعيب

مرسى مطروح

شواطئ مطروح

اخبار التليفزيون

السياحة في مطروح


الموضوعات المتعلقة

مطارا الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان أولى الرحلات الجوية القادمة من بولندا

الخميس، 02 يونيو 2022 07:18 م

مطارى الغردقة ومرسى مطروح يستقبلان رحلات جوية سياحية قادمة من بولندا

الخميس، 02 يونيو 2022 07:03 م

وفد "نقل النواب" يتفقد أعمال تطوير طريق مرسى مطروح/السلوم.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 11:41 ص

وفد من "نقل النواب" يتوجه لمرسى مطروح لتفقد أعمال تطوير منفذ السلوم البرى

الثلاثاء، 31 مايو 2022 10:04 ص

نشاطها امتد من الجيزة إلى مرسى مطروح.. تفاصيل ضبط عصابة سرقت 9 سيارات

الثلاثاء، 31 مايو 2022 03:00 ص

غرق طفلة أثناء السباحة بشاطئ الفيروز بمرسى مطروح

الجمعة، 27 مايو 2022 07:31 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة