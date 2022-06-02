محافظ مطروح: وضع سيوة على خريطة السياحة العالمية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى

إبراهيم حسان

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن طائرة شارتر التي وصلت اليوم إلى مطروح وعلى متنها 156 سائح من بولندا، سوف يظلوا 10 أيام بالمحافظة للتمتع بالسياحة في مدينة مرسى مطروح.

أضاف شعيب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن السياح يتمتعون ببرنامج معين تم وضعه لهم للتمتع بكل المناطق السياحية والشواطئ الرائعة في مرسى مطروح، مردفا: "الرئيس السيسي أمر بوضع سيوة على خريطة السياحة العالمية، والجميع يعمل على هذا التوجيه في الوقت الحالي".

وأوضح محافظ مطروح، أن أكثر من 160 سائح إيطالي وصلوا مرسى مطروح في وقت سابق للتمتع بالمياه الرائعة في المحافظة، مردفا: "نأمل أن يكون موسم مبشر بالخير على الجميع في مطروح، والجميع عندما يأتي إلينا ينبهر بمياه مطروح وشواطئها".