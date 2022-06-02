محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة المعالجة الصرف الصحى بمصيف بلطيم.. صور

كفرالشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال تجارب وتشغيل محطة المعالجة بمصيف بلطيم، بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، تمهيدا لتسليمها ابتدائيا ودخولها الخدمة لاستفادة 300 ألف مواطن بمصيف بلطيم و6 قرى وتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية" والقرى المستفيدة إضافة للمصيف" الشيخ مبارك، وأبو عميرة الشرقية والغربية، والشهابية، وأبو سليمان، والحماد واليعاش والزهراء".

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس جهاز مشروعات كفر الشيخ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة مجيدة غريب بدير، مدير عام الجهاز، ومهندس علاء حسن ابوحشيس، مدير تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بمحافظة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من محطتي الرفع الرئيسية والفرعية بمصيف بلطيم وشبكة الانحدار، وخطي الطرد، وتسليمهم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل والصيانة، واستفادة المواطنين بها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد محطة المعالجة بمصيف بلطيم، التي تم تشغيلها تجريبياً، وسيتم افتتاحها قريبا، لتخدم 300 ألف نسمة، بتكلفة 450 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 22 ألف متر يومي كمرحلة أولى تزيد إلى 33 ألف م3 يوميا كمرحلة ثانية، ومحطتي رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطوط طرد قطري"600-800"مم بطول "8.2كم/ط قطر 800 مم و1.85 كم/ط قطر 600 مم" بنسبة تنفيذ 100%، كما تم تنفيذ شبكات الانحدار بطول 25 كم/ط أقطار مختلفة بنسبة تنفيذ 100%، مؤكداً أنه بهذه المشروعات تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي التي كانت تعاني منها مدينة مصيف بلطيم.