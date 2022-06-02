محافظ سوهاج: فرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

سوهاج - محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار رقم 150 لسنة 2022م، والمختصة بالمراجعة الفنية والمالية والإدارية لجميع المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بنطاق المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتشكيل فرق عمل لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية، وإعداد بيان أسبوعي بالمشروعات التي تم الانتهاء منها، ورصد أية معوقات والعمل على حلها، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.



المحافظ واجتماع لجنة مشروعات حياة كريمة (1)



المحافظ واجتماع لجنة مشروعات حياة كريمة (2)



المحافظ واجتماع لجنة مشروعات حياة كريمة (3)



المحافظ واجتماع لجنة مشروعات حياة كريمة (4)



المحافظ واجتماع لجنة مشروعات حياة كريمة (5)