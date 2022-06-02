محافظ بنى سويف يبحث مع وكيل وزارة التعليم خطة بدء الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب إلى جانب استثمار وقت فراغ الطلاب خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع من خلال تنظيم جاد لأوقات فراغهم والمشاركة فى برامج وأنشطة تعبر عن طاقاتهم وتكشف عن مواهبهم وتنميتهم.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم "محمد عبد التواب" لمناقشة خطة النشاط الصيفي لطلاب المدارس، ومناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة وإقامة الأندية الصيفية بالمدارس، حيث أشار وكيل الوزارة إلى الاجتماع الذي عقده باللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية ومديري عموم ووكلاء الإدارات ومديرى المراحل والإدارات النوعية وبعض من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على فتح جميع المدارس لممارسة الأنشطة الصيفية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس خلال الإجازة الصيفية وإتاحة جميع إمكانيات المدرسة لممارسة الأنشطة واستثمار طاقات اوقات الفراغ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكد "عبد التواب" على أهمية وضرورة إعداد برامج وخطط علاجية يتم تنفيذها خلال فترة الصيف لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات السلبية التى تظهر ببن الطلاب من العنف أو التنمر، مع التوجيه بسرعة الإعلان عن مواعيد بدء الأنشطة والبرامج والمشروعات والأنشطة المقدمة للطلاب بوضع لافتات النشاط الصيفي في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع تكثيف المتابعة اليومية على المدارس للتأكيد على تنفيذ الأنشطة والأندية الصيفية طبقا للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف خطة الأنشطة.

فيما أشار الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية إلى أن الخطة الصيفية التي تم إعدادها تهدف للارتقاء بمستوى الطلبة خلال فترة الصيف وكذلك تحفيز المعلمين بالمدارس بعمل المسابقات التى تشمل تكريم المعلمين المتميزين وكذلك الطلبة.