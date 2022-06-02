اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 03:12 م
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محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن

الخميس، 02 يونيو 2022 03:05 م
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

 

ووجه المحافظ بالبدء في طرح أعمال توصيل المرافق للمباني المختلفة وتنفيذ السور الخارجي المحيط بالمجمع، وكذلك إعداد مقايسات لأنظمة المراقبة والصوتيات وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما شدد على متابعة نسب التنفيذ الخاصة بكافة الجهات وعدم السماح بأي تأخير، واستكمال أعمال تجهيز ورصف الطرق الداخلية.
 
 
من ناحية أخري، تفقد الزملوط أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل المدينة الشمالي، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.

 


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