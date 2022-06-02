محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن

ووجه المحافظ بالبدء في طرح أعمال توصيل المرافق للمباني المختلفة وتنفيذ السور الخارجي المحيط بالمجمع، وكذلك إعداد مقايسات لأنظمة المراقبة والصوتيات وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، كما شدد على متابعة نسب التنفيذ الخاصة بكافة الجهات وعدم السماح بأي تأخير، واستكمال أعمال تجهيز ورصف الطرق الداخلية.

من ناحية أخري، تفقد الزملوط أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل المدينة الشمالي، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.