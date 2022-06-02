محافظ المنيا: تسليم الأراضى للجهات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة".. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الموقف التنفيذي لنسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة لأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قري الريف المصري وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

جاء ذلك خلال، الاجتماع الدوري الأسبوعي، والذي يعقده المحافظ، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، ممثلي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسي، ممثلي جهاز التعمير، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

تابع المحافظ، تسليم الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات للجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال لسرعة البدء في التنفيذ، حيث أعلن المحافظ الأسبوع الماضي عن توفير كافة الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشدداً على تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروعات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة.

ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في بمختلف القطاعات الخدمية، منها (مياه الشرب والصرف الصحي – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة)، موجها رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز المستهدفة، بالإشراف الميداني على تنفيذ الأعمال باعتبارهم الجهة الإشرافية مع مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع.

وكلف المحافظ مسئولي شركة طاقة غاز ومسؤولي الاتصالات على الإسراع في إدخال المرافق والخدمات في القري التي تم إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بها.

هذا وقد أجري محافظ المنيا، الأسبوع الجاري، جولتين لمتابعة مشروعات حياة كريمة، بمركزي العدوة وأبو قرقاص، للاطمئنان على انتظام تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية، لتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة وضمان حياة كريمة للمواطنين.



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (1)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (2)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (3)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (4)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (5)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (6)



اجتماع محافظ المنيا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة (7)