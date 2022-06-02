محافظ الشرقية يُسلم وحدة سكنية لأحد المواطنين من ذوى الهمم

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مواطن من ذوى الهمم عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز منيا القمح، نظراً لظروفه الاجتماعية والعائلية الصعبة ولتوفير سكن لائق له ولأسرته.

جاء ذلك خلال استقباله له اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، حيث أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وأعرب المواطن" و . ع. أ"عن امتنانه وتقديره لاستقبال محافظ الشرقية له اليوم بمكتبه وتسليمه عقد الوحدة السكنية المخصصة له بمركز منيا القمح.

فيما أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة المخصصة للمواطن "و . ع. أ"، من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز منيا القمح وتقع بقرية السعديين التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للشاب وأسرته.

وكان المواطن قد تقدم بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة ، ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيته في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.