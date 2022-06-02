محافظ أسوان يشيد بدور القومى للمرأة فى مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور المتميز الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسى، خاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن هذا المشروع يساهم بشكل مباشر من تنفيذ الجلسات التوعوية التي تقام بعنوان "جلسات الدوار" فى تحقيق محورى التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين، ولاسيما الأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتقديم كافة التيسيرات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والفتيات داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع تكثيف الدورات التدربيية والتثقيفية، وخاصة المتعلقة بريادة الأعمال والتثقيف المالى فقد ساهم ذلك فى فوز 5 سيدات وفتيات من رائدات الأعمال بنصر النوبة وأسوان برعاية وتشجيع من الدكتورة مايا مرسى فى مسابقة رواد الأعمال، حيث تتراوح قيمة المنح المقدمة لهن ما بين 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأشارت إلى فوز 49 سيدة أيضاً فى انتخابات النقابات العمالية بالشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والمحافظة، وهو الذى توازى مع تنظيم قوافل طبية مجانية داخل عدد من قرى المحافظة حيث إستهدفت 105 من السيدات والرجال والأطفال فى تخصصات الرمد والنساء والأطفال والعظام، مع توفير الأدوية والنظارات الطبية، وذلك ضمن تنظيم أمسيات الأسرة المصرية "جلسات الدوار" التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.