وقال بيان للوكالة اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات مجلس المحافظين كل من التقرير السنوى لعام 2021 ، وتقرير التعاون الفني لعام 2021 والتحقق والرصد في إيران فى ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015) إضافة إلى تقرير تنفيذ الإجراءات الوقائية لعام 2021 وتطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشمالية.

وأشار البيان إلى أن المناقشات سوف تشمل أيضا تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا، واتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران إلى جانب تداعيات السلامة والأمن والضمانات للوضع في أوكرانيا، ونقل المواد النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى، كما يعقد مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع في اليوم نفسه.