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مجلس الأمن الروسى: موسكو لا تقطع الاتصالات مع الزملاء الغربيين

الخميس، 02 يونيو 2022 10:47 م
مجلس الأمن الروسى: موسكو لا تقطع الاتصالات مع الزملاء الغربيين باتروشيف
كتب أحمد عرفة

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن السلطات الروسية لا تقطع الاتصالات مع الزملاء الغربيين، وتواصل البحث عن حلول وسط وأرضية مشتركة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي أن رغبة روسيا في بناء أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع تلقى آذانا صاغية لها في معظم دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتابع سكرتير مجلس الأمن الروسي: لا نقطع اتصالاتنا مع زملائنا الغربيين، ونواصل البحث عن حلول وسط وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون متبادل المنفعة، وهكذا، أجرينا حوارا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، وأوضحنا بشدة لواشنطن أننا لن نسمح بتجاوز "الخطوط الحمراء" وتهديد الأمن القومي الروسى.

 


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