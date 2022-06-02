اليوم السابع
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مايا مرسى فى رسالة دعم لوزيرة الهجرة: دموعك غالية.. فوضى أمرك إلى الله

الخميس، 02 يونيو 2022 09:58 م
مايا مرسى فى رسالة دعم لوزيرة الهجرة: دموعك غالية.. فوضى أمرك إلى الله الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة دعم للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.
 
وقالت الدكتور مايا مرسى، عبر صفحتها: دموعك غالية.. لن أقول لك لا تبكي، بل أقول فوضى أمرك إلى الله سيستجيب، سيجبرك، سيكرمك، لأنه الله.
 
وتابعت: وأقول لمن وقف وصفق تصفيقا حادا داخل القاعة أو خارجها لنبيلة الأم والنبيلة الوزيرة، والتى تحملت كل الصعاب ولم تتأخر لحظة عن ابنها في مرضه قبل وبعد محنته، ولا قسمها بالله العظيم أن ترعى مصالح الشعب رعاية كاملة.
 
واختتمت:  جبركم للخاطر عبادة وأقول لمن ليس فى قلوبهم رحمة رفقاً بالقلوب، فهي تحمل مالا تعلمون، وأقول للشامتين تدور الحياة ثم يصاب كل شامت بما شمت.
 
 

مايا مرسى

القومى للمرأه

وزيرة الهجره


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