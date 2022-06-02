وذكر نيكولينكو- ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تعمل مع شركائها للنظر في إنشاء بعثة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لتتولى تشغيل الطرق البحرية لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وكتب المسؤول الأوكراني -في منشور له على "فيسبوك"- "نرحب بالاستعداد المبدئي لعدد من الدول للانضمام إلى عملية استعادة الأمن في البحر الأسو .. وكخطوة أولى ينبغي أن تسحب روسيا قواتها من المياه حول أوكرانيا وتوفير الضمانات الأمنية ضد الهجمات على الموانيء والقوافل التجارية".

وأشار إلى أن روسيا فرضت حصارا على الموانيء البحرية الأوكرانية، قائلا إن "الجيش الروسي زرع الألغام في جزء من البحر، ويحاول باستمرار اختراق دفاعات أوديسا ومدن ساحلية أخرى من البحر الأسود".

وأضاف أنه نتيجة للحصار الروسي فقدت أوكرانيا فرصة تصدير المنتجات الزراعية عن طريق البحر، موضحا أن الطرق البرية البديلة لن تحل المشكلة تماما؛ نظرا لسعتها المنخفضة.

وأوضح "تصرفات روسيا يمكن أن تؤدي إلى أزمة غذاء عالمية، وقد تصل إلى مجاعة في بعض المناطق.. يجب على روسيا أن تلغي على الفور الحصار على الموانيء البحرية الأوكرانية، وتوقف قصف أوديسا والمدن الساحلية الأخرى، وتسحب أسطولها البحري إلى مسافة تمنع الهجمات على السفن التجارية"، مؤكدا أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بإيجاد سبل لفتح طرق في البحر الأسود وبحر آزوف؛ لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.

ودعا نيكولينكو الدول التي قد يعاني أمنها الغذائي أكثر من غيرها من الأزمة الأوكرانية إلى استخدام اتصالاتها مع موسكو لإجبارها على رفع الحصار عن الموانيء البحرية الأوكرانية.

يشار إلى أن التعليقات جاءت تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي قال فيها إن روسيا ستسمح بالمرور الآمن للسفن الأوكرانية المحملة بالحبوب إذا أزالت أوكرانيا الألغام من مياهها الإقليمية.

