كيف تقضى مصيفك فى مطروح بأقل التكاليف؟ فيديو وصور

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا، اليوم الخميس، رصد خلاله شواطئ مطروح الخلابة، التي تجذب حوالي 7 ملايين مصطاف سنويا، حيث بدأ إقبال واستمتاع المصطافين، بداية من هذا الأسبوع، في ظل انخفاض تكاليف المصيف خلال هذه الفترة، خاصة السكن المصيفي والفندقي.

كما بدأت أفواج السياح الأجانب في التوافد من خلال رحلات طيران الشارتر، التي تهبط بمطار مطروح، حيث وصلت أول أمس الثلاثاء، طائرة شارتر قادمة من إيطاليا على متنها 186 سائحا، ووصلت اليوم رحلة شارتر قادمة من بولندا، على متنها 156 سائحا، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات والسياح خلال الفترة المقبلة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، تواجد أعداد كبيرة على شواطئ وكورنيش مطروح، واستمتاع المواطنين بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، على الرغم من عدم بداية المصيف بشكل رسمي، أو الانتهاء من تجهيز الشواطئ وإصدار تراخيص تشغيلها.

وبدأ الترخيص بتشغيل الشواطئ، وتشوين الشماسي والكراسى، وتوفير الخدمات الشاطئية، والألعاب المائية والترفيهية، استعدادا لانطلاق موسم الصيف السياحي.

وتشهد شواطئ مطروح المختلفة، تواجد أعداد من المواطنين من خارج المحافظة ومن أبنائها، في ظل أجواء ربيعية مميزة، حيث الاستمتاع بالخصوصية والهدوء وعدم الزحام، خاصة قبل موسم الصيف السياحى.