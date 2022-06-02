كنائس مصر تحتفل بـ عيد الصعود السابعة مساء وسط إجراءات احترازية

كتب: محمد الأحمدى

تدق أجراس الكنائس بعد قليل فى السابعة مساء، احتفالا بـ عيد الصعود، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية الكاملةً لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث يعتبر هذا العيد من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية.

ويأتى عيد الصعود احتفالا بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.