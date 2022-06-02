اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 05:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بخرِّيجى الدُّفعة 151 غدا

الخميس، 02 يونيو 2022 05:00 ص
كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بخرِّيجى الدُّفعة 151 غدا كلية اللاهوت الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة بتسليم الدرجات العلميَّة لخرِّيجى الدُّفعة 151 مِن طلبة الكليَّة بأقسامها المُختلفة، وذلك فى تمام الثَانية بعد ظُهر غداً الجمعة 3 يونيو المقبل فى الكنيسة الإنجيليَّة فى مصر الجديدة.

ويقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكليَّة، ويُلقى خطاب الحفل رامز عطا الله- مُستشار دار الكتاب المقدَّس في مصر بعنوان "مطلوب قادة لكنيسة اليوم".

ويُشارك بالحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطَّائفة الإنجيليَّة في مصر نائبًا عن الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نظرا لسفره خارج البلاد في زيارة رسمية ورعوية ، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلسيِّ النوَّاب والشُّيوخ.

وأمَّا خريجو هذه الدُّفعة فعددهم 71 طالبًا وطالبة، من البرامج التَّالية: ماجستير اللاهوت (THM)، ماجستير اللاهوت والرِّعاية (MDIV)، ماجستير الآداب في اللاهوت (MAT)، ماجستير القيادة والإدارة (MLM)، وشهادة في الدِّراسات اللاهوتيَّة (CTS).

جدير بالذكر أنَّ كليَّة اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة هي المؤسَّسة التَّعليميَّة اللاهوتيَّة الأكاديميَّة الإنجيليَّة المشيخيَّة في مصر. وقد تأسَّست عام 1863م، ثمَّ تنقَّلت في أكثر من مكان، حتَّى استقرَّت في مَقرِّها الحالي في حيِّ العباسيَّة – القاهرة سنة 1926م. وعلى مدى أكثر من قرنٍ ونصف قرن تخرَّج فيها قيادات مُتميِّزون في مجالات الرِّعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة والتنمية والإعلام.


كليه اللاهوت الانجيليه

اللاهوت الانجيليه

الكنيسه الانجيليه


الموضوعات المتعلقة

كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 151

السبت، 28 مايو 2022 03:00 ص

بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح لقاءات رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

الأحد، 22 مايو 2022 08:17 م

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من نبى الإسلام

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:14 م

الكنيسة الأسقفية تستضيف مؤتمر عمداء كليات اللاهوت بإفريقيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:28 م

كلية اللاهوت الأسقفية تستأنف الفصل الدراسى الثانى الخميس المقبل

الإثنين، 07 مارس 2022 05:48 م

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل شكر وتقدير عميد كلية اللاهوت السابق

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 11:58 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخريج الدفعة 150 من كلية اللاهوت الإنجيلية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 08:22 م

كلية اللاهوت الإنجيلية تحتفل بتخريج الدفعة 150 يوم 17 سبتمبر الجارى

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة