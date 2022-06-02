قوافل بيطرية مجانية لقرى الأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

شهدت منطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، تنظيم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات قافلة بيطرية مجانية لقرى محافظة الأقصر، وذلك في الفترة من 1 يونيو إلى 3 يونيو 2022، حيث بدأت القافلة بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية، ثم قرية أبو قليعي بمركز أرمنت والجمعة بقرية العضايمة جنوب بإسنا جنوب محافظة الأقصر.

ويشارك في القافلة بقرى الأقصر، كل من الدكتور نادر رشاد نصار رئيس القافلة، والدكتور رشاد عثمان أستاذ التناسليات، والدكتور محمد زينهم أستاذ السونار، والدكتور محمد رجاء استاذ الأمراض التناسلية، والدكتور عماد مهران أستاذ الجراحة، وذلك بالتنسيق مع الدكتور فتحي سلمي، مديرعام الطب البيطري بالأقصر والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالأقصر كما شارك فى القافلة أطباء مديرية الطب البيطري بالأقصر.

ومن جانبه يقول الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، إن معهد التناسليات يقوم بتنفيذ برنامج القوافل البيطرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد الإنتاج الحيواني معهد صحة الحيوان وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

ويضيف معهد التناسليات ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، فى بيان صحفى، أن هذه القوافل البيطرية التنموية تمتد للعام الخامس على التوالي وتستخدم القوافل البيطرية التكنولوجيا الحديثة لتشخيص وعلاج الحيوانات، ونقل ماهو جديد من نتائج البحوث التي صغار المزارعين والمربين لحماية الثروة الحيوانية، وتقديم الدعم الكامل المديريات الطب البيطرية، يذكر إن هذه القوافل يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور السيد القصير ،وزير الزراعة وتوجيهات الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث بالتعاون مع الدكتور عبدالحكيم محمود ،رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية



قوافل بيطرية مجانية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية