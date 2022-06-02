قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث لن تحضر احتفالات اليوبيل البلاتينى غدًا

كتبت: نهال أبو السعود و أحمد عرفة

قالت شبكة بي بي سي البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر احتفالات اليوبيل الذهبي التي ستعقد غدا الجمعة.

وجاء في بيان أصدره قصر باكنجهام: "استمتعت الملكة كثيرًا بموكب عيد ميلاد اليوم وflypast لكنها شعرت ببعض الانزعاج. مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في الخدمة الوطنية لعيد الشكر غدًا في كاتدرائية القديس بولس، خلصت جلالة الملكة بتردد كبير إلى أنها لن تحضر".

واضاف البيان: "تتطلع الملكة إلى المشاركة في حدث إضاءة المنارة الليلة في قلعة وندسور وتود أن تشكر كل من جعل اليوم مثل هذه المناسبة التي لا تنسى".

في نفس السياق، قالت بي بي سي إن الأمير أندرو لن يحضر احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت يوم الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما، والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال باليوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

ونقلت رويترز عن البيان "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية، ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة"