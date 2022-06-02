فيديو.. وزيرة الهجرة متأثرة: لدينا الإيمان والصبر وربنا أكبر من أى حاجه وهنقدر نعدى

كتب محمود راغب

شهدت كلمة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الجلسة الختامية فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت عنوان " مصر تستطيع بالصناعة "، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تصفيق حاد وتفاعل مع كلمة الوزيرة .

وقالت وزيرة الهجرة خلال كلمتها باكية: هنقدر نوصل ببلدنا للمكانة اللى عايزاها، والمؤتمر واجه تغيرات وظروف أسرية، واستثنائية لنا جميعا بس كلنا كان عندنا الايمان، والصبر والمثابرة، وايمانا أن ربنا اكبر من اى حاجه هنقدر نعدى".

وتابعت: خبراء مصر بالخارج الجميع يتسابق ليلبى نداء وطنه ومهما حصل المصرى فى الخارج من تكريمات يظل تكريم بلده له احساس مختلف ووسام على صدره

ويشهد فعاليات الجلسة الختامية ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وعدد من وزراء الحكومة والشخصيات العامة ، وخبراء مصر حول العالم .

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول المؤتمر عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.