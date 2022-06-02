فوز ناشئى كفر الشيخ بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى التايكوندو والتنس

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ناشئي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفرالشيخ لحصدهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى ألعاب التايكوندو، وتنس الطاولة بالملتقى التقييمي التنافسي الأول المقام بالمدينة الشبابية بأبى قير، وحصول مركز تايكوندو مطوبس 10 ميداليات فى التقييم النهائي، وحصول مركز تنس الطاولة بدسوق على المركز الثاني على مستوى الجمهورية وتشهد الساعات القادمة تقييم ومنافسات ناشئين المصارعة.



وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالأبطال الصغار على النتائج المتميزة التي يحققها لاعبى المشروع باللقاء التقييمى التنافسى بالإسكندرية، متمنياً لهم تحقيق المزيد من النجاحات متمنياً لهم مستقبل واعد، مؤكدا أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة ورعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى .



أكد الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، والمشرف العام على المشروع، أننا نأمل أن يحقق ناشئو المصارعة المراكز المتميزة خلال اللقاء التقييمي التنافسى، مضيفا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، حقق نتائج مبهرة خلال البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق ونفخر بانضمام أربعة من أبنائنا منتخب مصر للمصارعة، ومن المتوقع أن تتوالى الإنجازات لأننا نؤمن بأن أبناءنا مازال لديهم القدرة على تحقيق مزيد من النجاحات .



ويحرز أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ التقدم باللقاء التقييمى برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف تنفيذى مصطفي غريب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.



ابطال كفر الشيخ في المشوع القومي



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