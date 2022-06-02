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فوز طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى مهرجان إبداع العاشر

الخميس، 02 يونيو 2022 10:16 ص
فوز طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى مهرجان إبداع العاشر طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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فاز عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في حفل ختام مهرجان إبداع الموسم العاشر 2022، المقام برعاية وزارة الشباب والرياضة، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، شارك فى المهرجان شباب كل الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة بأعمال فنية متنوعة.
 
وجاءت مشاركة طلاب الفنون الجميلة تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وريادة الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
هنأ  الدكتور عمرو سامي الطلاب الفائزين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً أن جامعة حلوان جامعة فنية تحتوي على عدد كبير من كليات الفنون، وتعد كلية الفنون الجميلة واحدة من أعرق كليات الفنون بمصر، وتساهم في تخريج جيل فني واعي منافس بقوة، مضيفاً أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركات الطلابية التي تكسبهم الخبرات وتنمي المهارات وتثقل موهبتهم.
 
وأعلنت الدكتورة أمنية يحيى أن الفائزين من كلية الفنون الجميلة هم :
 
الطالبة إسراء محمد أحمد محمد، الفرقة الرابعة قسم الجرافيك شعبة تصميمات وقد فازت بالمركز الثالث مجال الجرافيك - متخصص، والطالب أحمد خيري محمد أحمد، الفرقة الثالثة قسم النحت وحصل على المركز الثالث في مجال النحت متخصص.
 
وقد حضر حفل ختام المهرجان من  أعضاء هيئة التدريس بالكلية كل من : الدكتور إيهاب كشكوشه ، والدكتور مراد درويش .
 
ويذكر أن المهرجان يعد من أكبر الأحداث الفنية على مستوى الوطن العربي لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة .

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