فلفل الصعيد رايح أوروبا.. كواليس "تخليل الفلفل الهالبينو" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" فى جولة داخل محطة الشهيد ماجد صالح لتعبئة وفرز الخضروات والفاكهة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عمل خلية من النحل من فتيات وشباب الأقصر فى مشروع يتم لأول مرة فى المحافظة عبر "تخليل الفلفل الهالبينو" تمهيداً لتصديره للدول الأوروبية والعالم أجمع خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد، يقول المهندس عبد الكريم دياب رئيس مجلس إدارة محطة تعبئة وفرز الحاصلات الزراعية في قرية طفنيس المطاعنة بمحافظة الأقصر، إنه تم البدء لأول مرة في عمليات مشروع تخليل وتجفيف الفلفل الحار للتصدير للخارج، عقب الإنتهاء من التعاقد مع شركات أمريكية وأوروبية لتصدير الفلفل الحار لها بعد تخليله وتجفيفه في الشمس بجبال مدينة إسنا.

ويضيف المهندس عبد الكريم دياب لليوم السابع، أن المشروع يشارك فيه فريق من المهندسين والعمال والفتيات بصورة يومية من 8 صباحاً وحتى الخامسة مساء، حيث تشمل مراحل العمل شقين تجفيف وتخليل، ويتم التعاقد على الفلفل الحار ثم الفصل والتنظيف وبعدها الفرز للون الأخضر والأحمر وغيرها، ثم التقطيع الآلي حتى نشر الفلفل الحار على المناشر، أما "تخليل الفلفل الحار" يتم عبر عدة مراحل أولها تسلم الفلفل أخضر وأحمر ويتم وضعه داخل محلول لعدة أيام، وبعدها يتم فرزه بواسطة عدد من الفتيات العاملات فى الوحدة، وبعدها يتم تقطيعه لشرائح وتنتهى تلك العملية، وتبدأ عمليات التعبئة بأشكال مختلفة وعبوات متنوعة لتصديرها للخارج.

أما عن الأسواق التى يتم تصدير الفلفل الحار لها بعد تخليله وتجفيفه بالأقصر، فيقول المهندس عبد الكريم أبو دياب، أن السوق الأمريكي أكبر الأسواق التي طلبت الفلفل الحار المجفف والمخلل، كما أنه توجد أسواق أوروبية تنتظر المنتج من مصر وهى إيطاليا وألمانيا وفرنسا ومختلف الدول الأوروبية، كما يجرى العمل على التعاقد مع دول من آسيا والوطن العربي، بجانب بعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وكينيا وغيره من الدول التي تحتاج الفلفل المجفف والمخلل، حيث أن مرحلة العمل لتوفير كميات الفلفل تشمل "الزراعات التعاقدية" عبر التعاقد مع الشركة المصدرة فى البداية وبعدها التعاقد مع المزارعين، حيث كانوا من قبل يقومون بالتعاقد الشتوى، وحالياً تم تغيير إستراتيجيات العمل بالزراعة الصيفية ومنذ 15 يوماً تمت زراعة شتلات جديدة من المنتج، حيث يتم التعاقد مع المزارع ويتم جلب الكميات للوحدة ووزنها وفرزها داخلها ويتم التوسع حالياً فى تلك الأعمال لخدمة كافة الأسواق الأوروبية من قلب الصعيد.



بنات-الصعيد-خلال-تخليل-الفلفل-الهالبينو-بمحطة-الفرز-بإسنا-(1)



بنات-الصعيد-خلال-تخليل-الفلفل-الهالبينو-بمحطة-الفرز-بإسنا-(2)



بنات-الصعيد-خلال-تخليل-الفلفل-الهالبينو-بمحطة-الفرز-بإسنا-(3)



بنات-الصعيد-خلال-تخليل-الفلفل-الهالبينو-بمحطة-الفرز-بإسنا-(4)