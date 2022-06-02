وأشارت هيئة الصحة العامة في فرنسا - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الخميس، إلى أنه سيتم نشر تقرير جديد محدث غدا الجمعة، بينما سجل التقرير الأخير الصادر يوم الأحد الماضي 16 حالة مؤكدة.. موضحة أن الوضع يتطور بسرعة كبيرة؛ مما يبرر نظام مراقبة دائمة لانتقال هذا الفيروس.

وكانت وزيرة الصحة الفرنسية بريجيت بورغينيون قد أعلنت الأسبوع الماضي أن السلطات الفرنسية لا تتوقع "تفشيا" للمرض وأن البلاد لديها مخزون كافي من اللقاحات للأشخاص المخالطين لحالات مصابة.

يذكر أنه في مواجهة حالات الإصابة بجدري القرود، أوصت الهيئة العليا للصحة في 24 مايو الماضي بتطعيم البالغين بما في ذلك العاملين في القطاع الصحي، الذين كانوا على اتصال مع أحد المرضى.

يشار إلى أن فيروس "جدري القرود" يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.