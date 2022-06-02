فرح وسعادة داخل منزل "فاطمة" الثانى مكرر على الدقهلية بالشهادة الإعدادية

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021م، بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.

وجاءت أسماء الأوائل كالتالي:

1- الطالبة رحمة السيد إبراهيم الشربيني، مدرسة فاروق العزازى تمى الأمديد، الأول.

2- الطالب عبودة أحمد عبودة المتولى، المنصورة الإعدادية بنين إدارة شرق التعليمية، الأول مكرر.

3- الطالبة هنا ياسر عزت المغاورى، مدرسة الشهيد محمد مصطفى المغاورى للغات، الثاني.

4- الطالب أحمد محمد عبدالباقى مرسى أبو العلا، مدرسة الشهيد مسعد حافظ تمى الأمديد، ثانى مكرر.

5- الطالبة فاطمة وجيه شعبان الطنطاوى، مدرسة الدكتور حمدى الطاهرى منية النصر، ثانى مكرر.

6- الطالبة بسنت إكرامى إبراهيم الشربينى، فاروق العزازى تمى الأمديد، ثان مكرر.

7- الطالب محمد ابراهيم بدير إبراهيم، بلقاس المتميزة للغات، ثان مكرر.

8- الطالبة إسراء إبراهيم صبحى إبراهيم، مجمع أبو داود تمى الأمديد، ثان مكرر.

9- الطالبة إيمان محمد متولى عبد المطلب، فاروق العزازى تمى الأمديد، ثان مكرر.

10- الطالب أحمد محمد محمد صلاح إبراهيم، بلقاس المتميزة للغات، ثان مكرر.

وفي هذا الصدد أجري تليفزيون "اليوم السابع" لقاء مع الثان مكرر على مستوى المحافظة وهى الطالبه "فاطمة وجيه شعبان"، الحاصلة على مجموع 297.5، والتابعة لإدارة منية النصر التعليمية، حيث تلقت أسرتها فى ساعة مبكرة من الصباح مكالمة هاتفية من محافظ الدقهلية د. أيمن مختار يهئهم على تفوق ابنتهم وحصولها على مركز الثانى مكرر على مستوى المحافظة.

وقالت فاطمة: "الحمد لله ربنا أكرمني، وأتطلع لمستقبل أفضل"، وقدمت فاطمة الشكر والتقدير لوالديها على دعمهما الدائم ومساندتهما لها فى كل خطوة، وأكملت: "والدى مدرس رياضيات وكان بيراجع دايما معايا كل دروسي، وأمي دايما تقولي مذاكرتك أهم من أي شىء".

وعن دور المدرسة قدمت الطالبة فاطمة الشكر والتقدير لمعلميها داخل المدرسة، مؤكدة أن دور المدرسة عظيم، ومن العوامل الرئيسية للنجاح والالتزام بالتواجد اليومي داخل المدرسة شىء ضروري.

كما وجهت رسالة لزميلاتها أن القرب من الله وتنسيق الوقت وترتيبة لا يعيق أبدا ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وأنها تمارس حياتها الطبيعية مثلهم لكن الفرق هو مجرد ترتيب وتنسيق والتوكل على الله.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021 م، بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪.