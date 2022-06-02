فحص الحمام الزاجل المشارك فى سباق الاتحاد المصرى.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الشرقية، لمتابعة سباق الحمام الزاجل التى ينظمها الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل.

وقال أحمد خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لسباق الحمام الزاجل، بداية سباقات الاتحاد لموسم 2022 يتم فى محافظة الشرقية العريقة من خلال مركز شباب ناصر المجاورة لمنطقة تل بسطة الأثرية الشهيرة والتى شهدت رحلة العائلة المقدسة حيث تنطلق فى الخامسة من صباح الجمعة الحمام الزاجل من مدينة بنى سويف عائدا إلى محافظة الشرقية لمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق وأبو كبير وفاقوس.

ويتم تلبيس كل حمامة دبلة معدنية بها بياناته الخاصة وعند السباق يتم تحجيله بدبل إلكترونية يتم إدخال بيانات للحمام المشارك وصاحبه من خلال لجنة السباق المنظمة وعند العودة تظهر زمن العودة ومسافة السباق والذي يتم ترتيب الحمام الفائز طبقا لسرعته التي تم رصدها.

ولفت اللواء إبراهيم عبد الفتاح وكيل وزارة الطب البيطرى بالشرقية إلى أن مهمتنا هى تعقيم الأقفاص التى يوضع بها الحمام وفحصها عند تسجيله وإبعاد الحمام الذي به اى امراض عن السباق وكذلك يتم فحص الحمام عقب العودة حتى لا يكون اكتسب فيروسات تؤذيه وأن الحمام الزاجل له قيمة مادية عالية وأغلى حمام تم بيعه عالميا إلى مليون و600 ألف يورو وكان أغلى حمام تم بيعه بمصر بمبلغ 310 آلاف جنيه والسباقات هو فرز السلالات الجيدة التى تستطيع تحقيق الفوز فى كافة الأجواء وسوف تنظم السباقات على مستوى الوجه البحرى.