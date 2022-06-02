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عيد الصعود.. تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

الخميس، 02 يونيو 2022 04:42 م
عيد الصعود.. تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية اليوم عيد الصعود
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس بـ عيد الصعود، الذى يعتبر من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية.

وعيد الصعود هو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.

 


عيد الصعود

احداث عيد الصعود

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى


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