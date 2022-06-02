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عضو بلجنة العفو الرئاسى: نوايا صادقة وإصرار من الدولة لإخراج المحبوسين

الخميس، 02 يونيو 2022 08:58 م
عضو بلجنة العفو الرئاسى: نوايا صادقة وإصرار من الدولة لإخراج المحبوسين كريم السقا
إبراهيم حسان

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قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يمكن حصر الأعداد التي خرجت بقرارات عفو رئاسي، ولكن يمكن أن نتحدث في مجموعة من عشرات الأشخاص، ولكل شخص طريقة تعامل قانونية معه.
 
أضاف السقا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك استجابة كبيرة للجنة العفو الرئاسي ومقترحاتها لإخراج المحبوسين، كما أن هناك نوايا صادقة من الدولة وإصرار على إخراجهم، كما أن هناك دعم كبير من كل مؤسسات الدولة في هذا الصدد.
 
وفي وقت سابق، أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن الانتهاء من إجراءات الإفراج عن عدد من المحبوسين وهم "خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، محمد محيى الدين محمد".

كريم السقا

لجنة العفو الرئاسي

العفو الرئاسى

قرارات العفو الرئاسى

اليوم السابع بلس


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